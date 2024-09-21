حجّار يجول على عدد من المناطق الجنوبية: دعم المدارس الرسمية وتصريف موسم الزيتون على طاولة البحث

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على مدى يومين، جال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار على عددٍ من المناطق الجنوبية بين حاصبيا ومرجعيون وشبعا، للإطلاع على حاجات وأوضاع الصامدين عن كثب وزيارة مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة التي ما زالت تقدّم خدمات صحيّة واجتماعية لأهالي هذه المناطق على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة. خلال هذه الجولة، إجتمع برؤساء بلديات كوكبا، الكفير، شبعا، مجدل سلم، دبّين، قلاويه، تولين ومختار بلدة القليعة، حيث ناشد المجتمعون حجّار للمساعدة في معالجة مشاكل أساسية مثل تصريف موسم الزيتون، دعم المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة للصمود في ظلّ بدء العام الدراسي الجديد، ودعم المستشفيات الحكومية وتأمين أدوية الأمراض المزمنة للمرضى. كما زار حجّار مراكز الخدمات الإنمائيّة في كلّ من كوكبا، الكفير، الهبّارية، شبعا، راشيا الفخار، جديدة مرجعيون، القليعة وحاصبيا، بالإضافة إلى دار المسنين التابع للوزارة في حاصبيا والذي تمّ الإنتهاء من ترميمه منذ فترة وجيزة. وخلال هذه المحطات، إستمع حجّار إلى التحديات التي تواجه موظّفي المراكز، كما أطلعهم على الخطط التي بدأت الوزارة بتنفيذها، والعمل المتواصل على تأمين المساعدات للمراكز في الجنوب، لتتمكّن من الإستمرار بتقديم الخدمات الأساسيّة في ظلّ الشحّ الكبير في الموارد والمساعدات.