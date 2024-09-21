زهران: "الحزب سيثأر ولكن.."!

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في مقابلة مع قناة "NBN" اليوم السبت، قدم سالم زهران، مدير مركز الارتكاز الإعلامي، رؤيته للديناميكيات الراهنة ومستقبل الصراع في المنطقة.



زهران أوضح أن "العمليات الإسرائيلية الأخيرة تهدف بشكل أساسي إلى وقف جبهة الإسناد وضمان عودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل".



ورأى أن "استمرار الأمين العام لحزب الله السيد ⁧حسن نصرالله⁩ بالتحدي واستمراره استمرار حزب الله في الجبهة، يجعلهم في موقع القوة".

زهران تناول أيضًا تطور الأوضاع في لبنان، مشيرًا إلى أن البلاد قد تتحول من دور الدعم إلى جبهة أساسية في الصراع، خصوصاً بعد الاستهدافات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، والتي يراها كرد فعل على الأحداث التي شهدها الثلاثاء والأربعاء.



وأضاف زهران أن "الأجهزة التي فجرت كان مخطط لها لتتزامن مع الإجتياح البري الإسرائيلي، معتبرًا أن هذا يدل على نقص في المنطقية في تصرفات الإدارة الإسرائيلية تحت قيادة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما تحدث عن توقعاته لرد حزب الله، مشيرًا إلى أن "الحزب سيثأر ولكن بطريقة تفادي الإنفجار الكبير، مؤكدًا أن النقاش حول قواعد الاشتباك قد أصبح متجاوزًا."



وفي ختام حديثه، طرح زهران احتمالية وقف الحرب عقب الانتخابات الأميركية، معلقًا على تعقيدات الحسابات الدولية والإقليمية التي ستؤثر بشكل كبير على الوضع العام.