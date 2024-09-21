منذ الثلاثاء.. 70 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي!

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اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، فراس الأبيض، اليوم السبت، أن "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة انتهكت القانون الإنساني الدولي".

وأكد وقوع "31 شهيدا بينهم 3 أطفال جراء الغارة التي استهدفت الضاحية أمس"، مشيراً أنه "لا يزال هناك أشلاء لقتلى في ضاحية بيروت لم يتم التعرف عليهم".

ولفت وزير الصحة، إلى أن "العدد الإجمالي لضحايا هجمات اللاسلكي والغارة على الضاحية بلغ 70".

وأكد وقوع "68 جريحا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية".

وتابع الابيض، "أجرينا أكثر من 2000 عملية جراحية لمصابي الهجمات الإسرائيلية الأخيرة".