تفاصيل جديدة عن عمليّة استهداف “اجتماع القادة” في الضاحية

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لا تزال تفاصيل عمليّة الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبيّة تتكشّف، إذ ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مصدراً استخبارياً موثوقاً نقل معلومة بشأن اجتماع قادة الرضوان ما جعل جيش العدو ينفذ عملية الاغتيال.

وأوردت أنّ خطة الاغتيال تم إعدادها بشكل فوري وفي وقت قصير وصدّق عليها رئيس هيئة الأركان، لافتةً إلى أنّ خطة الاغتيال تم تحديد موعدها ووضعت حيز التنفيذ في وقت نقلت “يديعوت أحرونوت” عن موفد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط قوله إنّ “نصرالله قرر ربط مصير لبنان بمصير السنوار”.

بدوره، ذكر موقع “بوليتيكو” أنّ مسؤولين أميركيين يتوقعون تصعيداً كبيراً بين الحزب وإسرائيل.