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نبذة عن حياة الشهيد إبراهيم محمد عقيل..

21
SEPTEMBER
2024
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نشرت المقاومة الاسلامية نبذة عن حياة الشهيد القائد إبراهيم محمد عقيل "الحاج عبد القادر"، الذي اغتيل يوم أمس بغارة على مبنى في الضاحية الجنوبية:

- محل وتاريخ الولادة: بدنايل (البقاع) 24-12-1962.
- من الجيل المُؤسس للعمل الإسلامي في بيروت.
- من قادة العمليّات البطوليّة خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينات.
- تولّى مسؤوليّة التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينات، ولعب دوراً أساسيا في تطوير القدرات البشريّة في تشكيلات المقاومة.
- تولّى مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلاميّة منتصف التسعينات.
- تولّى مسؤوليّة وحدة عمليّات جبل عامل منذ العام 1997 وحتى ما بعد التحرير، وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية خلال تلك الفترة.
- أسس ركن العمليّات في المقاومة الإسلاميّة، وبدءاً ومن العام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام حفظه الله لشؤون العمليّات وعُيِّن عضوا في المجلس الجهادي.
- من قادة التصدّي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.
- أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان في المقاومة الإسلامية حتى تاريخ استشهاده.
- كان من القادة الجهاديين الكبار الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقيّة وفي القصير والقلمون، وبقية المناطق السوريّة.
- خطط وأشرف على قيادة العمليّات العسكرية لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.
- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 20/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.

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