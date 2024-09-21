نبذة عن حياة الشهيد إبراهيم محمد عقيل..

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نشرت المقاومة الاسلامية نبذة عن حياة الشهيد القائد إبراهيم محمد عقيل "الحاج عبد القادر"، الذي اغتيل يوم أمس بغارة على مبنى في الضاحية الجنوبية:

- محل وتاريخ الولادة: بدنايل (البقاع) 24-12-1962.

- من الجيل المُؤسس للعمل الإسلامي في بيروت.

- من قادة العمليّات البطوليّة خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينات.

- تولّى مسؤوليّة التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينات، ولعب دوراً أساسيا في تطوير القدرات البشريّة في تشكيلات المقاومة.

- تولّى مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلاميّة منتصف التسعينات.

- تولّى مسؤوليّة وحدة عمليّات جبل عامل منذ العام 1997 وحتى ما بعد التحرير، وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية خلال تلك الفترة.

- أسس ركن العمليّات في المقاومة الإسلاميّة، وبدءاً ومن العام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام حفظه الله لشؤون العمليّات وعُيِّن عضوا في المجلس الجهادي.

- من قادة التصدّي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

- أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان في المقاومة الإسلامية حتى تاريخ استشهاده.

- كان من القادة الجهاديين الكبار الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقيّة وفي القصير والقلمون، وبقية المناطق السوريّة.

- خطط وأشرف على قيادة العمليّات العسكرية لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 20/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.