تعليق للشركة اليابانية حول انفجارات أجهزة اللاسلكي

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قالت شركة "آيكوم" اليابانية، إنه من غير المرجح بشكل كبير أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجات الشركة.

وكانت ملصقات مكتوب عليها "آيكوم" و "صنع في اليابان" قد ظهرت في صور لأجهزة (الوكي-توكي) التي انفجرت يوم الأربعاء.

وأفادت "آيكوم" في بيان يوم الجمعة "في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من إنتاجنا".

وذكرت "آيكوم" المصنعة للعلامة التجارية لأجهزة الاتصال اللاسلكي المرتبطة بانفجارات استهدفت عناصر حزب الله، يوم الخميس، إنها لا يمكن أن تكون قد صنعت هذه الأجهزة المتفجرة التي تسببت في مقتل 20 شخصا في لبنان وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وقال يوشيكي إينوموتو المسؤول بالشركة لرويترز: "لا يمكن تثبيت قنبلة في أحد أجهزتنا أثناء التصنيع. عملية التصنيع آلية للغاية وسريعة، لذا لا يوجد وقت لمثل هذه الأمور".