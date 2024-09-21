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«إسرائيل» تشهد حاليا مرحلة «فلتان» عسكري دون اي ضوابط!

21
SEPTEMBER
2024
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اليوم مع تبدل الظروف في المنطقة, ورغم اعلان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ان الهدف من العمليات العسكرية ضد حزب الله، هو اعادة المستوطنين الى مستوطناتهم في الشمال، وابعاد الحزب الى جنوب الليطاني، غير ان الامور ابعد بكثير مما يقوله نتنياهو في العلن. فحقيقة الامر هو ان الكيان الصهيوني لديه خطة متكاملة، لتوجيه ضربات للجبهة اللبنانية، بما انه يعتبر انه في افضل احواله، نظرا لعوامل عدة ابرزها: للوضع الداخلي «الاسرائيلي»، الذي يؤيد هذه الخطة، الى جانب تأييد دولي وليس فقط اميركي، مقابل صمت عربي مريب . وبالتالي تشهد «اسرائيل» حاليا مرحلة «فلتان» عسكري دون اي ضوابط، ما يخولها تنفيذ عملياتها العسكرية الاجرامية بحرية كاملة، دون حسيب ولا رقيب.

وفي هذا السياق, عمدت الحكومة «الاسرائيلية» التلمودية والعنصرية على تصعيد عسكري ضد حزب الله، سواء بالاستنزاف عبر تنفيذ الاغتيالات لقياديين مهمين في الحزب، او عبر الحرب البديلة والنفسي، بارهاب اللبنانيين وعناصر المقاومة بتفجير اجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمونها، والتي اسفرت عن سقوط 37 شهيد و3000 مصاب.

وهنا, قال مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى للديار، بأن هذه الحكومة المتطرفة حصلت على ضوء اخضر داخلي وخارجي، وهي لن تهدر الفرصة الذهبية الماثلة امامها لتوجيه ضربات بكل الاتجاهات، مستغلة عدم وجود اي عائق دولي او عربي امامها، من اجل تخفيف الضغط عليها. وتابع المصدر انه على الارجح ان «اسرائيل» تفضل حرب الاستنزاف، على شن عملية برية، نظرا لتجربتهم في حرب تموز 2006 حين تفوق مقاتلو حزب الله على جنود جيش الاحتلال.

 

 

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