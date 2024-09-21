عناوين الصحف ليوم السبت 21 أيلول 2024

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الأخبار

غدر العدو يتصاعد: استشهاد قائد الرضوان

لا «استراحة» في غزة: الاحتلال يواصل الإشغال... بالمجازر

لا تهافت ولا تخزين: حركة الأسواق «ضعيفة»

مجزرة شارع القائم: مشاهد اجتياح عام 82

البناء

غارة للاحتلال على حي الجاموس تدمّر بنايتين سكنيتين وتقتل القيادي إبراهيم عقيل / مكتب الخامنئي: الردّ على اغتيال هنية قريبٌ… واشنطن تُعيد حاملاتها إلى المنطقة / ترقّب لردّ حزب الله… واتساع نيران جبهة الجنوب… والكيان يلوّح بمرحلة جديدة

الجمهورية

ماذا بعد؟ إلى أين سيصل الإجرام الإسرائيلي؟ هل نحن مقبلون على حرب شاملة؟

اللواء

الإحتلال يطيح قواعد الإشتباك ويستهدف قيادة الرضوان في الضاحية

14 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين.. ونتنياهو يتحدث عن تغيير الشرق الأوسط!