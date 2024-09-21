«البناء»: نحن أقرب من أي وقت مضى للدخول في الحرب المفتوحة والشاملة

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شدّدت مصادر مطلعة في فريق المقاومة لـ «البناء» على ما أعلنه السيد نصرالله بأن حزب الله لن يوقف جبهة الإسناد رغم كل العدوان والتضحيات والمجازر بل يعمل على الاستعداد على ثلاث جبهات: الأولى تفعيل العمليات العسكرية في الجبهة الجنوبية كماً ونوعاً وجغرافية، الثانية التخطيط للردّ على مجزرتي الثلاثاء والأربعاء وعدوان أمس بشكل متناسب ومؤلم ونوعيّ ورادع للعدو، والثالث استكمال التحضير وإعداد العدّة للحرب الشاملة التي تأخذنا حكومة العدو إليها».

وبرأي خبراء عسكريين واستراتيجيين فإننا «أقرب من أي وقت مضى للدخول في الحرب المفتوحة والشاملة»، ولفتوا لـ «البناء» الى أن حزب الله كان يراعي في ردوده على الاعتداءات الإسرائيلية قواعد الاشتباك والضوابط، لكنه اليوم إزاء هذا العدوان المتمادي والمفتوح، فإنه سيتحرّر من القيود والضوابط التي ضبط عملياته وردوده على ساعتها.