living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حزب الله ينعى عقيل ورفاقه على طريق القدس

21
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار -

حتى فجر اليوم، نعى حزب الله القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) الذي «التحق بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائماً لائقاً لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع».

والشهيد مواليد عام 1962 من بلدة بدنايل (البقاع)، ومن الجيل المُؤسس للعمل الإسلامي في بيروت، وممن قادوا عمليّات التصدي للاجتياح الإسرائيلي مطلع الثمانينات. تولّى مسؤوليّة التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينات، ثم مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلاميّة منتصف التسعينات، فوحدة عمليّات جبل عامل منذ عام 1997 إلى ما بعد التحرير. أسس ركن العمليّات في المقاومة الإسلامية، وبدءاً من عام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام لشؤون العمليات وعُيِّن عضوا في المجلس الجهادي. وهو من قادة التصدي للعدوان الإسرائيلي عام 2006. أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان حتى استشهاده، وكان من القادة الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقيّة وفي القصير والقلمون وبقية المناطق السوريّة. خطط وأشرف على قيادة العمليّات العسكرية لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.
كذلك نعى حزب الله الشهيد المجاهد القائد أحمد محمود وهبي (الحاج أبو حسين سمير)، من مواليد عام 1964 من بلدة عدلون في جنوب لبنان وسكان مدينة بعلبك. التحق بصفوف المقاومة الاسلامية منذ تأسيسها وتعرّض للأسر على أيدي العدو عام 1984. كان من القادة الميدانيين في كمين انصارية عام 1997، وشغل العديد من المسؤوليات في وحدة التدريب المركزي حتى 2007. تولى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان حتى 2012، ومسؤولية وحدة التدريب المركزي حتى 2014، ومسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع 2024. وكان من القادة الأساسيين في التصدي للجماعات التكفيرية في شرق لبنان وفي المحافظات السورية، وقاد العمليات العسكرية لقوة الرضوان منذ «طوفان الأقصى» حتى مطلع 2024، ثم عاد إلى تسلم مسؤولية وحدة التدريب المركزي بعد استشهاد القائد وسام الطويل.
كذلك نعى حزب الله الشهيد المجاهد محمود ياسين حمد (فجر) مواليد عام 1977 من بلدة النبطية التحتا والشهيد المجاهد سامر عبد الحليم حلاوي (حمزة الغربية) مواليد عام 1980 من بلدة قاقعية الجسر في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد حسن حسين ماضي (أبو هادي ميدون) مواليد عام 1980 من بلدة ميدون في البقاع الغربي.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   