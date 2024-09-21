حزب الله ينعى عقيل ورفاقه على طريق القدس

A + A -

الأخبار -

حتى فجر اليوم، نعى حزب الله القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) الذي «التحق بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائماً لائقاً لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع».

والشهيد مواليد عام 1962 من بلدة بدنايل (البقاع)، ومن الجيل المُؤسس للعمل الإسلامي في بيروت، وممن قادوا عمليّات التصدي للاجتياح الإسرائيلي مطلع الثمانينات. تولّى مسؤوليّة التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينات، ثم مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلاميّة منتصف التسعينات، فوحدة عمليّات جبل عامل منذ عام 1997 إلى ما بعد التحرير. أسس ركن العمليّات في المقاومة الإسلامية، وبدءاً من عام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام لشؤون العمليات وعُيِّن عضوا في المجلس الجهادي. وهو من قادة التصدي للعدوان الإسرائيلي عام 2006. أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان حتى استشهاده، وكان من القادة الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقيّة وفي القصير والقلمون وبقية المناطق السوريّة. خطط وأشرف على قيادة العمليّات العسكرية لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

كذلك نعى حزب الله الشهيد المجاهد القائد أحمد محمود وهبي (الحاج أبو حسين سمير)، من مواليد عام 1964 من بلدة عدلون في جنوب لبنان وسكان مدينة بعلبك. التحق بصفوف المقاومة الاسلامية منذ تأسيسها وتعرّض للأسر على أيدي العدو عام 1984. كان من القادة الميدانيين في كمين انصارية عام 1997، وشغل العديد من المسؤوليات في وحدة التدريب المركزي حتى 2007. تولى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان حتى 2012، ومسؤولية وحدة التدريب المركزي حتى 2014، ومسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع 2024. وكان من القادة الأساسيين في التصدي للجماعات التكفيرية في شرق لبنان وفي المحافظات السورية، وقاد العمليات العسكرية لقوة الرضوان منذ «طوفان الأقصى» حتى مطلع 2024، ثم عاد إلى تسلم مسؤولية وحدة التدريب المركزي بعد استشهاد القائد وسام الطويل.

كذلك نعى حزب الله الشهيد المجاهد محمود ياسين حمد (فجر) مواليد عام 1977 من بلدة النبطية التحتا والشهيد المجاهد سامر عبد الحليم حلاوي (حمزة الغربية) مواليد عام 1980 من بلدة قاقعية الجسر في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد حسن حسين ماضي (أبو هادي ميدون) مواليد عام 1980 من بلدة ميدون في البقاع الغربي.