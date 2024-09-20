"جريمة في قلب منطقة سكنية"... أبو زيد: اسرائيل لا تقيم وزناً لأي اعتبارات إنسانية وأخلاقية!

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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على منصة "اكس":

مرة جديدة يتخطى العدو الإسرائيلي الخطوط الحمراء وينفّذ جريمة في قلب منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين الأبرياء في عمل مشين ومُدان يُضاف إلى جريمة الحرب الموصوفة التي أقدم عليها قبل أيام وخلّفت آلاف الضحايا بين شهيد وجريح.

إن تمادي إسرائيل في ارتكاب هذه الجرائم في وضح النهار يؤكد أنها لا تقيم وزناً لأي اعتبارات إنسانية وأخلاقية، وأنها تستمر في نهجها المدمّر ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني مع أملنا بأن يتخذ مجلس الامن الدولي في جلسته الطارئة ولو لمرة موقفاً حاسماً ضد هذا الكيان ويلزمه بوقف عدوانه على لبنان.