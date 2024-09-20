رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنصل إلى كل من يهدد أمن مواطني إسرائيل

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اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال اجتماع مع قائد المنطقة الشمالية وقادة الفرق العسكرية في القيادة الشمالية قبيل الهجوم على الضاحية الجنوبية، الى اننا وصلنا إلى قادة حزب الله، وسنصل إلى كل من يهدد أمن مواطني إسرائيل. ولفت الى ان قادة حزب الله الذين اغتيلوا خططوا لتنفيذ 7 تشرين الاول بالحدود الشمالية على مدى سنوات.

واكد هاليفي بعد اغتيال مسؤول العمليات الخاصة بحزب الله إبراهيم عقيل، بان تطورات مهمة ستحدث هذه الأيام في الجبهة الشمالية.

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي إن قائد أركان الجيش هيرتسي هاليفي أجرى تقييماً للوضع، ووافق على خطط المعارك على الجبهة الشمالية، قبل فترة وجيزة، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".