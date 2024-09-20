هذا ما قاله جنبلاط من عين التينة...!

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جنبلاط بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة : جئت لأقدم التعازي بلأهل ، بالمناضلين ، وبكل الذين أصيبوا أو استشهدوا ولأقدم المواساة والتعاضد مع العائلات التي اصيبت جراء هذه الإعتداءات .



استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بحضور امين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ، حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها وبعد اللقاء إكتفى جنبلاط بالقول :

جئت لزيارة دولة الرئيس نبيه بري في هذه الظروف القاسية وفي هذه الكارثة الوطنية التي تحل بلبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر والمتواصل ، جئت لأقدم التعازي للأهل ، بالمناضلين ، بكل الذين أصيبوا أو استشهدوا ولأقدم المواساة والتعاضد مع العائلات التي اصيبت او الأفراد الذين أصيبوا جراء هذه الإعتداءات