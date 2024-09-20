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الصحة: بنوك الدم مجهزة بالوحدات ولا حاجة لحملات تبرع حاليا

20
SEPTEMBER
2024
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان أعلن أن التبرّع الكثيف والمشكور بوحدات الدم الذي حصل خلال الإعتداء الأمني السيبراني، أدى إلى تجهيز بنوك الدم بالعديد من الوحدات المعدة للإستخدام الطارئ، ما ينفي الحاجة حاليًا إلى وحدات إضافية.

وفيما أبدى البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة تقديره للتضامن الكبير الذي يظهره الشعب اللبناني من خلال تهافته على التبرع بالدم، لفت البيان في الوقت نفسه إلى حتمية عدم قيام حملات عشوائية للتبرّع بالدم على الطرقات وفي أماكن عامة، محذرًا من أن هكذا حملات غير آمنة صحيًا على الإطلاق.

وشددت الوزارة في بيانها على وجوب أن يتمّ التبرّع بالدم من خلال القنوات الرسمية عبر الصليب الأحمر اللبناني والبنوك المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة في المستشفيات. ولفتت إلى أن الوزارة ستوجه الدعوات للقيام بحملات تبرع في حال طرأت أي حاجة ماسة لذلك.

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