ماذا في تفاصيل إعتداء العدو على الضاحية الجنوبية؟!

A + A -

شن سلاح جو العدو الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في منطقة الجاموس مساء اليوم الجمعة، محدثةً دماراً كبيراً في المنطقة، وذلك بعد أيام من تفجير أجهزة اتصال يستخدمها المقاومون. وأعلن جيش العدو أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، فيما قالت القناة 12 العبرية أن الهدف هو مسؤول عسكري كبير في حزب الله.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 شهداء ارتقوا في القصف وأصيب 17 شخصاً بجروح كحصيلة أولية للغارة . فيما أعلن البيت الأبيض أن لا علم له بشأن إخطار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت.



وكشف الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة للـLBCI: " ننسق مع الأجهزة المعنية ولا نملك الإحصاء الكامل لعدد الجرحى والشهداء بعد."هذا وقد ارجاء رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو زيارته إلى شمال الكيان نظراً للمستجدات في لبنان.