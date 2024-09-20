"الحزب" يمطر قواعد عسكرية إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا... ويستهدف قاعدة "العليقة" في الجولان للمرة الأولى!

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أعلنت المقاومة ‏في جنوب لبنان اليوم الجمعة، عن قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

كما قصف عناصرها مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

وأشارت المقاومة إلى أن قاعدة العليقة استهدفت للمرة الاولى، وهي تقع شمال كتسرين في الجولان السوري المحتل وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 20 كلم وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش "الإسرائيلي".