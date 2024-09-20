بالفيديو- صليات صاروخية كثيفة من لبنان باتجاه الجولان!

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أفاد مراسل "الجزيرة" أنّ "صفارات الإنذار تدوي بنحو 20 مستوطنة وبلدة شمالي الجولان والجليل الأعلى وصفد قرب حدود لبنان."

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "الشمال كله يسمع صوت الانفجارات الآن جراء إطلاق رشقات صاروخية من لبنان."

وأضافت: "رصد إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون."

وأفادت عن "سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في الجولان المحتل."

وأردفت أنّ تمّ "إصابات مباشرة بالصواريخ في الجليل الأعلى."

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "اندلاع عدد من الحرائق نتيجة سقوط صواريخ في منطقة صفد."