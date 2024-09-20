ميقاتي طلب من سفيري اليابان وهنغاريا المساعدة في تحقيقات ملف التفجيرات!

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون في السرايا اليوم، وبحث معها في الوضع الراهن في لبنان والجلسة المقررة لمجلس الامن الدولي بعد ظهر اليوم لبحث ملف التفجيرات التي حصلت في لبنان أخيرا.



واستقبل رئيس الحكومة كلا من سفيري اليابان ماسايوكي ماغوشي وهنغاريا فيرنز تشيلاغ، وتم التشاور في موضوع التفجيرات التي وقعت في لبنان، وطلب منهما المؤازرة والمساعدة التقنية في التحقيقات الذي يقوم بها الجيش في هذا الملف.



واجتمع رئيس الحكومة مع منسق لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية وزير البيئة ناصر ياسين وعرض معه آخر المستجدات الراهنة.