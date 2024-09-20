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"شُحنَت في صيف 2022".. شركة "البايجر" وهمية؟

20
SEPTEMBER
2024
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 تواصلت التسريبات الغربية حول شحنة «البايجر» وكشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن شركة «بي إيه سي» المجرية التي ارتبط اسمها بتفجير أجهزة «البايجر» في لبنان، ما هي إلا جزء من «واجهة إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر استخباراتية وصفتها بالمطلعة، إن الشركة المجرية وشركتين وهميتين أخريين على الأقل تم إنشاؤهما أيضا لإخفاء الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يصنعون أجهزة «البايجر»، مشيرةً إلى أن المُصنع الحقيقي لهذه الأجهزة «الاستخبارات الإسرائيلية. وقالت إن شركة «بي إيه سي» تعاملت مع عملاء عاديين وأنتجت لهم مجموعة من أجهزة «البايجر»، لكن العميل الأهم كان حزب الله.

ما هي المادة المتفجرة؟

وأوضحت أن أجهزة «البايجر» التي أنتجتها الشركة لحزب الله خصيصًا كانت تحتوي على بطاريات مخلوطة بمادة «بينت» المتفجرة. ووفق «نيويورك تايمز»، بدأ شحن أجهزة «البايجر» إلى لبنان في صيف عام 2022 بأعداد صغيرة، وخلال الصيف، زادت شحنات أجهزة «البايجر» إلى لبنان، حيث وصلت الآلاف منها ووزعت على عناصر «حزب الله» وحلفائهم، وفقًا لمسؤولي استخبارات أميركيين. وقالت الصحيفة انه بالنسبة لحزب الله كانت هذه الأجهزة كإجراء دفاعي، لكنها في «إسرائيل» كانت كأزرار يمكن الضغط عليها عندما يبدو الوقت مناسبًا؟!

التحقيقات في بلغاريا

من جهتها، أعلنت وكالة أمن الدولة البلغارية، امس أنّها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجّلة في بلغاريا، ومرتبطة ببيع أجهزة النداء الآلي «بايجر» إلى حزب الله في لبنان. وأضافت وكالة أمن الدولة البلغارية أنّه «لم يتمّ الكشف عن شحنات أجهزة النداء المشتبه فيها على الأراضي البلغارية. وتزعم تقارير إعلامية بلغارية، أنّ شركة مقرّها صوفيا «نوترا غلوبل» سهّلت بيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية. من جهتها، كشفت شركة «آيكوم» اليابانية، أنه لا يمكن تأكيد شحن الشركة منتجاً لاسلكياً مرتبطاً بانفجارات أجهزة اتصال لاسلكي في لبنان. وأكّدت أنّ الجهاز، الذي ارتبط بتقارير إعلامية تفيد بأن أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها انفجرت، «متوقّف إنتاجه منذ 10 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن «الجهاز من طراز (آي سي في 82) هو جهاز راديو محمول قمنا بتصنيعه وشحنه من عام 2004 إلى تشرين الأول 2014 للأســواق الخارجية، بما في ذلك الشــرق الأوسط. وأوضحت الشركة أنّ «الكمية قد نفدت منذ نحو 10 سنوات، ولم نشحنه من المكتب الرئيسي منذ ذلك الحــين.

... وايضا في تايوان

في هذا الوقت، قال وزير الدفاع التايواني إن فريق الأمن الوطني في البلاد يولي اهتماما كبيرا لتفجير آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بايجر) الذي استهدف جماعة حزب الله في لبنان، بعملية التفجير وذلك بعد ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج تلك الأجهزة، وقال وزير الدفاع التايواني إن الحكومة تراقب التطورات عن كثب.

الديار
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