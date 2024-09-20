اللّيلة الأعنف على الجنوب منذ بدء الحرب!

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن "استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في جنوب لبنان في الموجة الثانية للغارات الجوية".



وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "عشرات الطائرات اشتركت في الغارات الجوية في ثاني جولة اليوم ضد أهداف لحزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، إنّه "نفذنا غارات شملت الهجوم على نحو 100 منصة وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان."

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "إلغاء إجراءات الطوارئ التي فرضت على الجليل الأعلى وسهل الحولة تحسبا لهجمات من حزب الله."



في حين أشارت معلومات، إلى "أكبر عدد غارات إسرائيلية في يوم على الجنوب منذ 7 تشرين الاول".



وفي المقابل، أفادت قناة "الجزيرة" عن انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة المطلة إثر استهدافات صاروخية مكثفة من جنوب لبنان.



ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن "مستوطنة المطلة تدخل في سيناريو "ألتا" حيث لا كهرباء ولا اتصالات جراء سقوط صواريخ ثقيلة".