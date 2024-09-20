لهذا السبب تم تأجيل زيارة وزير الدفاع الاميركي إلى المنطقة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

علمت «الجمهورية» من مصدر ديبلوماسي رفيع، انّ قرار تأجيل زيارة وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن لإسرائيل هذا الأسبوع هو «نتيجة لتوترات المنطقة وبعض مشكلات الجدولة لدى بعض القادة في المنطقة».

وذكرت النائبة الديموقراطية في الكونغرس الأميركي أوكازيو كورتيز، أنّ «تفجير إسرائيل أجهزة اتصال في لبنان أدى لإصابة وقتل أبرياء».

وشدّدت على أنّ «الهجوم الإسرائيلي في لبنان ينتهك القانون الإنساني الدولي»، مضيفة: «الكونغرس يحتاج الى تقرير كامل عن الهجوم الإسرائيلي في لبنان».

وإلى ذلك، نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ «واشنطن وضعت خططًا لإجلاء أميركيين وغيرهم من غير المقاتلين من لبنان». وأشاروا إلى أنّ «إحدى الخطط تتضمن إجلاء نحو 50 ألف مواطن أميركي ومقيم وعائلاتهم إلى قبرص».