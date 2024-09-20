عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 أيلول 2024

الأخبار: نصرالله: صفر تردد
المقاومة تردّ على التهديدات بتكثيف العمليّات: العدو يحشد قوّاته في الشمال ولا قرار بالحرب بعد
تحقيقات حزب الله: من فخّخ الأجهزة وكيف وبأيّ متفجّرات؟
الديار: نصرالله يحصن الرد بالغموض: الخبر ما سترون لا ما تسمعون
«اسرائيل» تشعل الجبهة بغارات عنيفة وتلويح بغزو بري محدود؟
شركة تصنيع «البايجر» وهمية... والتحقيقات في بلغاريا وتايوان
النهار: نصرالله "يكتم" الردّ وتحرّك دولي لمنع الحرب
الجمهورية: نصرالله: المعادلة لم تتغير
اللواء: حزب الله يحتوي ضربات اللاسلكي: لا عودة للمستوطنين قبل وقف الحرب في غزة
أوستن يؤجل زيارته ومخاوف أميركية من التصعيد.. والمواجهة إلى مفاجآت ومعادلات خطيرة
l'orient le jour: Nasrallah : Nous avons subi un « coup dur »... mais Israël a échoué
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 منصة صاروخية في لبنان... و«حزب الله» يقصف ثكناته
الأنباء الكويتية: سلسلة غارات وخرق لجدار الصوت .. ونصرالله: تعرّضنا لضربة كبيرة وقاسية وجبهة لبنان لن تتوقف
تصعيد إسرائيلي على الجنوب وارتفاع حصيلة تفجيرات اللاسلكي ومصدر رسمي رفيع لـ«الأنباء»: نقترب من انتخاب رئيس