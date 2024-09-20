بروز معادلة جديدة: «نحن من يقرّر مصير المستوطنين الشمال»

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

النقطة الأهم في ردّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على المجازر الإسرائيلية، على ما نقل عن مقربين من رئيس حكومة بنيامين نتنياهو من ان «التفجيرات في لبنان ونشر قوات شمالاً تهدف الى اجبار حزب الله على التنازل» اعلانه بأننا «قبلنا التحدي في 8 ت1، واليوم نقبله، أقول لنتنياهو وكيان العدوان لن تستطيعوا ان تعيدوا سكان الشمال الى الشمال وأفعلوا ما شئتم.. وهذا هو التحدي بيننا».



وعليه، برزت معادلة جديدة، وفقا لقيادي بارز في حزب الله «نحن من يقرّر مصير المستوطنين الشمال».