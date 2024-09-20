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اقترابنا من انتخاب رئيس للجمهورية

20
SEPTEMBER
2024
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الانباء الكويتية: تحدث مصدر رسمي لبناني لـ «الأنباء» عن «اقترابنا من انتخاب رئيس للجمهورية، بجهود محلية وعربية ودولية.

وكان العمل جاريا لدى أحد الأقطاب (قصد به رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع) لتأمين نصاب قانوني للجلسات 86 نائبا، وفق القاعدة التي كرسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعطت ضمانة للمسيحيين، لم يوضحها اتفاق الطائف، لجهة إصرار بري على تثبيت حق المسيحيين في انتخاب الرئيس بإجماع وطني تكون لهم الكلمة الأساس فيه. وهذا الموقف لاقى التقدير من قبل البطريرك الماروني الراحل الكاردينال نصرالله صفير، الذي شكر الرئيس بري في العلن على خطوته».

 

وتابع: «ينتظر سفراء الخماسية حضور المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل، لتفعيل الزخم في الملف الرئاسي المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022.

 

وباتوا مقتنعين بضرورة عقد لقاءات تشاور، بعد عرض الرئيس نبيه بري الاتفاق على تأمين النصاب القانوني، تمهيدا للتوجه إلى المجلس النيابي والاقتراع باستمرار على طريقة انتخاب بابا الفاتيكان، إلى حين خروج الدخان الأبيض».

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