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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

قالت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية لوكالة «رويترز» للأنباء إن إسرائيل نفذت عشرات الضربات،أمس (الخميس)، في أنحاء جنوب لبنان ووصفتها بأنها كانت من أعنف الضربات منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف أكثر من 100 منصة صواريخ في جنوب لبنان خلال غارات جوية.

بدوره، أعلن «حزب الله» في ثلاثة بيانات منفصلة، مساء (الخميس)، أن عناصره استهدفوا ثكنة «يعرا» الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، وثكنتي «أدميت وليمان» الإسرائيليتين بصواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كما أعلن الحزب أن عناصره استهدفوا موقع «المطلة» الإسرائيلي بصواريخ «فلق».