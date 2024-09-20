living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طريق الجديدة في صلب المواجهة

20
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: ندى أيوب-

«ليش حدا بدو يستغرب التضامن؟»، يسأل صاحب مقهى على زاوية الطريق المواجه لمدخل مستشفى المقاصد في الطريق الجديدة، لدى سؤاله عن إقبال شبان المنطقة على التبرع بالدم بعد مجزرة الـ«بايجر» الثلاثاء الماضي.

 

ويضيف مستغرباً: «وهل يتوقّع من أهالي المنطقة أن يكون موقفهم غير ذلك؟».

 

فالطريق الجديدة، وفق عدد من رواد المقهى من الشبان، «وضعت خلفها الخلاف السياسي الكبير مع حزب الله، والفتنة السنية - الشيعية، في لحظة اتخاذ الحزب قرار فتح الجبهة الجنوبية إسناداً لغزة».

 

هذا الموقف المبدئي عبّر عنه بشكلٍ تلقائي شبان وشابات المنطقة الذين نشروا أشرطة فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التبرع بالدم. واستقبل المسعفون في خيم التبرّع بالدم التي نُصبت عند «ميدان الشهداء» على أوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية أعداداً منهم.

 

«لم أفكّر كثيراً قبل أن أستقلّ دراجتي النارية، وبوجهي على الضاحية للتبرع بالدم» يقول أحمد، فيما «تجمهر كثر من الأهالي عند مدخل مستشفى المقاصد الذي استقبل عدداً من جرحى المجزرة، وفي الطريق المؤدي إليه، سائلين عن طريقةٍ للمساعدة في إسعاف الجرحى أو إن كانت هناك من خدمةٍ يستطيعون تقديمها لأهالي المصابين»، كما يروي صاحب المقهى.

 

كثر حرّكتهم في الدقائق الأولى روابط القربى والصداقة والجيرة للاطمئنان على من يعرفون من بيئة المقاومة وسكان المناطق المستهدفة. لكن عميقاً في وجدانهم، تصرّفوا بطريقة تترجم أصل موقفهم التاريخي المؤيّد للمقاومة، لأنه «عندما تكون إسرائيل في الدقّ، بيوقف الحكي»، يقول وليد.

 

طبيعة الحدث الوحشي والمباغت وامتداده الجغرافي الذي طاول مناطق في بيروت، خلّفا إحساساً بالاستباحة والانتهاك، «كل واحد منا شعر بأنه معني ومنتهك»، يقول زياد. فكان بمثابة انتقالٍ من حالة التضامن مع الغزيين والجنوبيين الذين تطاولهم الاعتداءات الإسرائيلية، إلى حالة تحدي عدو مشترك نفّذ عملية إجرامية على مساحة الوطن، لا ضد منشآت عسكرية مثلاً!


«هل يتوقّع من أهالي المنطقة أن يكون موقفهم غير التضامن؟»

جارة صبرا وشاتيلا، يحضر تاريخ النضال والقضية في طرقاتها، وفي ذاكرتها الجماعية، حيث لا تزال شريحة من أبنائها تسرد مقاومة الطريق الجديدة للإسرائيلي.

 

هذا الأصل، حوّلها إلى منطقة تعنيها آلام الفلسطينيين، ويعنيها احتضان كل من ينصرهم، ويحكمها مزاجٌ عام واضح وجلي، مؤمن بأنّ ما يدفعه المقاومون من ثمنٍ هو فقط لأنهم ينتصرون لدماء غزة. تعبّر عن ذلك سيدة بقولها إنّ الاعتداء الأمني الأخير بـ«مثابة اعتداء على مقاومين يواجهون عدونا المشترك، ومفترض أن يكون دمنا مشتركاً وموحّداً».

 

التعبير بالموقف أو التعبير بالتبرع بالدم بهدف إنقاذ الأرواح، هو شكل من أشكال العمل المقاوم الذي يجعل الطريق الجديدة منسجمة مع تاريخها.

 

يعزّز تلك المشاعر، تشابك النسيج الاجتماعي في بيروت، لذلك تحرّك أهل الطريق الجديدة بشكلٍ تلقائي دون إيعازٍ أو توجيه، رغم أنّ موقف دار الفتوى، والأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري كانا معبّريْن، ورغم أنّ عدداً من مشايخ الطائفة السنية حضروا إلى مراكز التبرّع بالدم ونشروا صورهم بالتبرّع للتشجيع.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   