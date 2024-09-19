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يدين المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر عمليات القتل الجماعي الإرهابية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في لبنان وفلسطين المحتلة ، ويؤكد أنها جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة من جرائم الحرب التي قام بها هذا الكيان اللقيط منذ نشأته .

ان انتصار المقاومة في لبنان وفي فلسطين هو أمر حتمي بإذن الله ، ومهما حاول العدو الصهيوني إطالة أمد بقاءه الغاصب في الأرض العربية ، فإنه إلى زوال عما قريب على يد المقاومين الأبطال.

وسوف تتحقق مقولة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر :

إن المقاومة وجدت لتبقى وسوف تبقى وستنتصر.