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وزير الخارجية اوعز الى مندوب لبنان في الامم المتحدة تقديم شكوى ضد اسرائيل على جريمتها الارهابية ضد الشعب الاعزل

19
SEPTEMBER
2024
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أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى مندوب لبنان الدائم بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم تقديم شكوى أمام مجلس الأمن، بعد "العدوان الاسرائيلي الارهابي السيبيراني الذي يرقى الى جريمة حرب على الشعب اللبناني الأعزل، وما خلفه من آلاف الضحايا".

ودعا لبنان، بواسطة الجزائر الشقيقة، العضو الحالي غير الدائم في مجلس الأمن، الدول الأعضاء في المجلس الى عقد جلسة طارئة تبدأ غدا نهار الجمعة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، حيث يترأس الوفد اللبناني الوزير بوحبيب، "لإدانة هذه الجريمة الإرهابية، ومحاسبة اسرائيل والضغط عليها، بكل الوسائل، من أجل وقف عدوانها على المدنيين العزل، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية".

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