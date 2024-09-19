ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية البريطاني أكد فيه تضامن بلاده مع لبنان

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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي عبر عن "تضامنه مع لبنان في المرحلة الصعبة التي يمر بها"، معزيا بضحايا التفجيرات التي حصلت في اليومين الأخيرين.

وأعرب عن "قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات وسقوط الضحايا المدنيين في لبنان"، مشددا على "الحاجة الى السعي لايجاد حل يفضي الى استعادة الاستقرار والأمن عبر الخط الأزرق".

وعبر عن "تقديره لكل الفريق الطبي في لبنان، الذي واكب التطورات الخطيرة بعمل احترافي يشهد له، رغم الظروف الدقيقة التي يعاني منها".

وأكد أنه "سيقوم بكل الاتصالات اللازمة لتأمين الدعم للبنان والحفاظ على سلامته واستقراره".

وشكر رئيس الحكومة للوزير لامي عاطفته، مشددا على "أولوية وقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه".