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شاركت هيئة كولكو اوتاوا في التيار الوطني الحر بقداس تنصيب الاب هنري عماد إلى رتبة مونسنيور في كنيسة مار شربل المارونية اوتاوا ترأس القداس راعي ابرشية كندا المارونية المطران بول مروان نابت والعديد من الكهنة وحشد غفير من ابناء الجالية بحضور المنسق العام المهندس جهاد داود ،رئيسة لجنة شؤون المرأة كولكو كندا السيدة نينا عنيد عارج و منسق هيئة كولكو اوتاوا السيد طوني عون. وبعد القداس حضر الجميع حفل عشاء اقيم للمناسبة .

إلى ذلك لبّت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر دعوة حزب الكتائب- قسم مونتريال للمشاركة في القداس والجناز الذي أقامه لراحة نفس الرئيس المؤسس للكتائب الشيخ بيار الجميل، والشهيد بيار امين الجميل وللذكرى السنوية لإستشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه. واحتفل بالذبيحة الإلهية سيادة المطران بول مروان تابت مطران كندا للموارنة ، سيادة المطران أنطوان بو نجم والأب زياد صقر وذلك في دير مار أنطونيوس Outremont نهار الأحد ١٦ أيلول ٢٠٢٤ .

وحضر من كولكو كندا مسؤول لجنة الشباب والتعبئة السيد فادي القسيس، كما ترأس وفد مونتريال منسق الهيئة السيد انطوان مناسا، يرافقه أعضاء الهيئة التنفيذية مع عدد كبير من الرفاق وقدمّوا واجب العزاء متمنين لأرواحهم الرحمة والراحة الأبدية.