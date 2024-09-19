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شاركت هيئة كولكو اوتاو في التيار الوطني الحر في الحفل الخيري الذي اقيم لمناسبة زيارة متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس انطونيوس الصوري في كاتدرائية مار إلياس اوتاوا . و شارك في العشاء عضو تكتل لبنان القوي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الكندية النائب اسعد درغام والنائب الفيدرالي الكندي من اصل لبناني فيصل الخوري والعديد من رجال دين وأعمال وأحزاب وجمعيات لبنانية

كما حضر منسق هيئة كولكو كندا المهندس جهاد داود و منسق هيئة اوتاوا طوني عون، و ساهمت هيئة اوتاوا بجمع التبرعات والمساعدة بهبة مالية في إنشاء مستوصفات طبية في منطقة زحلة