"إسرائيل قد تأمر بعملية سريعة".. "وول ستريت جورنال" تكشف: واشنطن وضعت خططا لإجلاء 50 ألف مواطن أمريكي من لبنان!

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أنّ "واشنطن وضعت خططا لإجلاء أمريكيين وغيرهم من غير المقاتلين من لبنان."

وأضافت أنّ "إحدى الخطط تتضمن إجلاء نحو 50 ألف مواطن أمريكي ومقيم وعائلاتهم إلى قبرص."

وقالت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي إنّ "انطباع أوستن بعد اتصاله بغالانت أن إسرائيل تدرس خيارات عسكرية جديدة بلبنان."

وأكملت أنّ "المبعوث الأمريكي للبنان عتموس هوكشتاين ناشد نتنياهو خلال اجتماعه معه الاثنين ألا يأذن بشن حرب ضد حزب الله."

وأردفت تقول عن مسؤولين أمريكيين إنّ "لا مؤشرات حتى الآن على غزو إسرائيلي وشيك للبنان كاستدعاء الاحتياط."

وكشفت عن مسؤولين أمريكيين أنّ "إسرائيل قد تأمر بعملية سريعة أصغر دون تحركات عسكرية كبرى."

وقالت إنّ "وزارة الدفاع الأمريكية قلقة من احتمال اندلاع حرب برية في لبنان بين إسرائيل وحزب الله."