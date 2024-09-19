حصيلة جديدة لضحايا التفجيرات اللاسلكية

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ذكر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، اليوم الخميس، أن "عدد الشهداء بلغ حوالي 32 شهيدًا حسب أرقام وزارة الصحة وآلاف من الجرحى في اليومين الماضيين".

وأردف الأبيض، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري،"نقدّر كلبنانيين المبادرات التي تقدّم من إخواننا العرب وكذلك من اللبنانيين الذي يُحاولون المساعدة".

وتابع، "القطاع الصحي بأطبائه ومسعفيه وممرضيه استطاعوا أن يقدموا الخدمات إلى اهلنا الذين اصيبوا جراء الحادث الآليم".

وشهد لبنان الثلاثاء والأربعاء، هجمات واسعة تسببت في تفجير أجهزة للاتصال اللاسلكي "بيجر" و "ووكي توكي" في عدد من المناطق.