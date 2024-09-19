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وجهت المديرية العامة للطيران المدني تعميما، اليوم الخميس، حمل الرقم 30/2، الى "كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري - بيروت حول منع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة.



وجاء في نص التعميم:



"يطلب من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري - بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار. يعمل بهذا التعميم فور صدوره".