حالات اختناق واحتراق وحدات سكنية فجراً في هذه المنطقة اللبنانية

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اندلع حريق فجرًا في محلة سوق الخضار القديم في منطقة باب التبانة، نجم عن احتراق اخشاب (طبليات) وكرتون متراكمين امام المحال التجارية في المنطقة المذكورة ، وأدى ارتفاع النيران الى احتراق البرادي في الطبقات العلوية في المبنى، وهرعت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان وتمكنت من اخماد النيران والسيطرة على الحريق الذي استمر لوقت طويل فيما تم اخلاء المباني السكنية المجاورة بسبب الدخان المتصاعد والذي تسبب بأكثر من خمس حالات اختناق.

كما جرى اسعاف المصابين ميدانياً من قبل فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والاغاثة.