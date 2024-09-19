بوريل دان الهجوم على الأجهزة: من يقف وراءه هدفه نشر الرعب!

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وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، بيانا صادرا عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن سلسلة الانفجارات الجديدة في لبنان، جاء فيه: "أدين بأشد العبارات الهجوم الجديد الذي وقع أمس، عبر انفجار عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية في مختلف أنحاء لبنان، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا وعدد كبير من الجرحى. ومرة أخرى، فإن الأسلوب العشوائي المستخدم غير مقبول بسبب الأضرار الجانبية الحتمية والفادحة في صفوف المدنيين، والعواقب الأوسع نطاقا على السكان ككل، بما في ذلك الخوف والرعب، وانهيار المستشفيات. إن من يقف وراء هذه الهجمات يهدف إلى نشر الرعب في لبنان، وأنا أؤيد تقييم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك للحادث والدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل".

وختم:"يتطلّب خطر التصعيد العسكري، مع العواقب المدمرة على المنطقة بأكملها، حشدا عاجلا للجهود، وسيواصل الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لدعم أصوات السلام والعقل".