مفاجأة "قبل 10 سنوات" من مُصنع اللاسلكي المنفجر في لبنان

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أعلنت شركة "آيكوم" اليابانية، الخميس، أنها أوقفت قبل نحو 10 سنوات تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي انفجرت في لبنان.

وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي في 82" جهاز لاسلكي محمول كان ينتج ويصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى أكتوبر 2014.

وأضافت: "أوقف انتاجه قبل 10 سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".

وقالت الشركة إن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز تم إيقاف إنتاجها أيضا.

وتابعت أنه "لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان".

كما ذكرت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.