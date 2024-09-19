انفجارات "البيجر" في لبنان تهز تايوان.. لماذا؟

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قال وزير الدفاع التايواني إن فريق الأمن الوطني في البلاد "يولي اهتماما كبيرا" لتفجير آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر)، الذي استهدف حزب الله في لبنان، وذلك بعد ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج تلك الأجهزة.

وقالت شركة "غولد أبوللو" التايوانية إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

وقال وزير الدفاع التايواني ولنغتون كو للصحفيين في تايبيه، إن الحكومة تراقب التطورات عن كثب.

وأضاف كو، من دون الخوض في التفاصيل: "بعد ورود الخبر، علمت أن أجهزة الأمن الوطني المعنية تولي الأمر اهتماما كبيرا في الوقت الحالي".

وكان كو يتحدث الأربعاء في تصريحات كان من المحظور نشرها قبل الخميس.