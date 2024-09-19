الجو حربيّ... قلق كبير من التطورات الخطيرة وتوسيع نطاق الحرب!

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أبلغ مصدر حكومي إلى «الجمهورية»، انّ الساعات الاخيرة شهدت اتصالات حكومية مكثفة في اتجاهات ومراجع دولية مختلفة، لردع عدوانية اسرائيل، كاشفة انّ الأجواء الدولية متأثرة بقلق كبير من التطورات الخطيرة في المنطقة وجنوح اسرائيل نحو توسيع نطاق الحرب».

بدوره، قال مصدر ديبلوماسي مسؤول إلى «الجمهورية»، انّ «الأجواء حربية، واسرائيل تخلق بعدوانيتها وضعاً يتدحرج مسرعاً نحو لحظة الإشتعال، التي تبدو وشيكة».

وأشار الى انّ الأفق معدومة فيه رؤية اتجاهات الرياح الساخنة، وهو أمر نلمسه في مشاوراتنا عبر الديبلوماسية، حيث تتقاطع التقديرات الدولية على قلق كبير من أنّ الامور باتت مفتوحة على تطوّر المواجهات الى صراع واسع النطاق.