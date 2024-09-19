بعد تفجير أجهزتها في لبنان... أول تعليق من "آيكوم" اليابانية!

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قالت شركة "آيكوم" اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية، أنه "لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان".



وأضافت الشركة، أن "البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا".



وتابعت، "المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية".

وكانت الشركة قد ذكرت في وقت، أنها "تنظر في الحقائق المتعلقة بالتقارير الإخبارية التي تحدثت عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها في لبنان".