بالصور- "الحزب" ينعي 20 شهيدًا!

A + A -

نعت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهداء العشرين الدين سقطوا في العدوان الإلكتروني أمس الأربعاء في بيان جاء فيه:

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهداء على طريق القدس وهم:

-علي محمد ترحيني "حيدر" مواليد عام 2001 من بلدة عِبّا في جنوب لبنان

- إبراهيم عبد الكريم زين الدين "أبو علي أمير" مواليد عام 1995 من بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان

- عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد عام 2008 من بلدة عيترون وسكان بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان

-فضل عباس بزي "أبو عباس" مواليد عام 1991 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

-محمد حسين العرب "قاسم" مواليد عام 1979 من بلدة فلاوي في البقاع

-حافظ حسين علي ملحم "أبو صالح" مواليد عام 1976 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان

- علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد عام 1999 من بلدة حدث بعلبك في البقا

-أحمد علي لمع "ربيع" مواليد عام 1982 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان

-علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع

-جواد ياسر ابو خليل "جهاد" مواليد عام 2005 من بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان

-محمد حسن كوراني "ساجد" مواليد عام 1982 من بلدة ياطر في جنوب لبنان

-علي أحمد حيدر "حسن" مواليد عام 1986 من بلدة كفردان في البقاع

-محمد علي علامة "علي الرضا" مواليد عام 1983 من بلدة عدلون في جنوب لبنان

-علي حسين حمود "ساجد" مواليد عام 1991 من بلدة تولين في جنوب لبنان

-عباس حسن سيف الدين "أبو ياسر" مواليد عام 1987 من بلدة حلبتا في البقاع

-حسن عادل جابر "أبو علي سراج" مواليد عام 1970 من بلدة بني حيان في جنوب لبنان

-سليم عباس شحادي "سيف علي" مواليد عام 1974 من بلدة معروب في جنوب لبنان

-أحمد علي حسن "ملاك" مواليد عام 1998 من بلدة عيترون في جنوب لبنان وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت

-علي محمد سليمان سمحات "كاظم" مواليد عام 1994 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان