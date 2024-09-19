هل أربكت "مجزرة الثلاثاء" حزب الله؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كردّ مباشر على القائلين بأنّ المجزرة ستربك «حزب الله» وتؤثر على أدائه في ميدان المواجهات، كثف الحزب عملياته امس ضدّ مواقع الجيش الاسرائيلي، واعلن في بيان، أنّ «المقاومة الاسلامية» ستواصل كما كل الايام الماضية عملياتها المباركة لإسناد غزة وأهلها، ومقاومتها للدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته، وهذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب ان ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء، التي ارتكبها بحق شعبنا واهلنا ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله».