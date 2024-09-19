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عناوين الصحف ليوم الخميس 19 أيلول 2024

19
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الأخبار: استعدادات لردع العدو

 

 

 

الديار: المقاومة استوعبت الضربتين والهدف شلّ «الاتصالات»
التكنولوجيا العالمية خدمة لإسرائيل ونصرالله يحدد خارطة الطريق اليوم
عشرات التحليلات عن تفجير «البيجر» و»اللاسلكي» والتفخيخ من المصدر

 

 

 

النهار: "الحرب السيبرانية" تتدحرج ... كيف سيردّ نصرالله؟

 

 

 

 

الجمهورية: المجزرتان: 3476 شهيدًا وجريحًا
نجاح تكتيكي بلا هدف إستراتيجي

 

 

 

البناء: موجة ارتدادية جديدة في الزلزال الإلكتروني والحصيلة 14 شهيداً و450 جريحاً / نتنياهو يربط استهداف حزب الله بإعادة المهجّرين من المستوطنات ولم يقل كيف؟ / صفي الدين يؤكد أن جبهة إسناد غزة ستكون أقوى… والكل ينتظر كلمة نصرالله

 

 

 

اللواء: يوم ثانٍ من الإجرام الإسرائيلي السيبراني: استهداف المشيِّعين بالضاحية
إجتماع أميركي - أوروبي اليوم في باريس حول الوضع قبل انعقاد مجلس الأمن غداً

 

 

 


l'orient le jour: Entre le Hezbollah et Israël, la guerre est bel et bien entrée dans une nouvelle phase

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ولي العهد السعودي: لا علاقات مع إسرائيل دون دولة فلسطينية
أكد أن المواطن نصب الأعين وهو عماد وغاية «رؤية 2030»

 

 

الأنباء الكويتية: «الصحة اللبنانية» تعلن سقوط أكثر من 450 بين قتيل وجريح في تفجيرات أمس
بعد «البيجر».. انفجارات لأجهزة «ووكي توكي» وإسرائيل تنقل حربها إلى داخل لبنان

 

 

الوطن السورية: تنديد عربي ودولي واسع.. موسكو: حرب هجينة وإرهاب دولي.. بلجيكا: تصعيد وحشي للعنف.. ومجلس الأمن يجتمع الجمعة.. والكيان يفوض نتنياهو للتصعيد! … إرهاب إسرائيل يواصل قتل اللبنانيين وشهداء وجرحى بانفجارات جديدة

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