القاضي عقيقي سطر استنابات طالبا جمع كل المعلومات الامنية والفنية عن التفجيرات السيبيرانية امس واليوم

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي سطر استنابات الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كلّفهما بموجبها جمع كل المعطيات الأمنيّة والفنيّة المتعلّقة بتفجير أعداد كبيرة من أجهزة البيجيرز التي نجم عنها استشهاد وجرح مئات المواطنين، كما كلّفهما بالإجراءات عينها بما خصّ تفجير أجهزة اتصال لاسلكيّة بتاريخ اليوم والذي اسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى.

وطلب القاضي عقيقي تزويده بكافة المعطيات اللازمة وإطلاعه على كل المستجدّات بموجب محضر رسمي، وذلك لإجراء المقتضى القانوني بما خصّ هذه الأفعال الجرميّة، كما كلف قطعات قوى الامن الداخلي على كل الأراضي اللبنانية بتحديد أعداد القتلى والجرحى.