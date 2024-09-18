المدير العام لمستشفى "أوتيل ديو": الفرق الطبية والإدارية في حال تأهب قصوى

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أعلن المدير العام لمستشفى "أوتيل ديو دو فرانس الجامعي" نسيب أن "المستشفى استقبل 80 جريحا، في ظل الأحداث المؤسفة التي حصلت يوم أمس الثلثاء، وكانت الفرق الطبية والإدارية في حال تأهب قصوى لمواجهة هذه الموجة من الضحايا التي استمرت على مدى 5 ساعات متواصلة في قسم الطوارئ".

وأشار إلى أنه "نتيجة لذلك، تم تفعيل خطة الطوارئ البيضاء مباشرة بعد الساعة الثالثة"، لافتا إلى أن "فرق الطوارئ وغرف العمليات عملت بشكل متزامن للتعامل مع أكبر عدد من المصابين، حيث كانت 10 غرف عمليات تعمل في الوقت ذاته حتى ساعة متأخرة من الليل"، وقال: "من المقرر اليوم إجراء عمليات متابعة وجراحات أخرى. وبناء على ذلك، تم تعليق كل العمليات المقررة لتقديم الرعاية اللازمة إلى جرحى أحداث أمس".

وأوضح أن "المستشفيات التابعة لشبكة مستشفيات أوتيل ديو وجامعة القديس يوسف استقبلت عددا من الجرحى"، وقال: "قام مستشفى السان شارل برعاية 14 جريحا، منهم 8 خضعوا لعمليات جراحية، بينما استقبل مستشفى تل شيحا 4 مصابين، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى القرطباوي".

وتحدث عن "تعاون الطاقم الطبي، والممرضين، والمقيمين، والصيادلة، والإداريين، ومساعدي الرعاية الصحية معا بروح واحدة وتنظيم استثنائي"، مشيرا إلى أن "التعاطف الذي أظهره الجميع تجاه الضحايا وعائلاتهم كان له تأثير كبير للتخفيف من الصدمة".

وختم: "يبقى مسشتفى أوتيل جيو دو فرانس متضامنا مع مرضاه، ويشكر لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض زيارته التضامنية صباح هذا اليوم".