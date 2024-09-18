النائب فريد البستاني في لقاء اقتصادي نقابي عمالي في المجلس الاقتصادي: لبنان أمام تحديات كبيرة تستدعي التضامن والتكافل بين أبناء الوطن

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شارك النائب البروفيسور فريد البستاني في الاجتماع الطارئ الذي عقدته قوى الانتاج والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ظل التطورات الأمنية الخطيرة لا سيما العدوان الاسرائيلي بالأمس على لبنان واللبنانيين.

وأصدر المجتمعون بياناً أدانوا فيه العدوان الوحشي الاسرائيلي الذي استهدف لبنان وأدى الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. وتوجهوا بالتعزية الى ذوي الشهداء، وتمنوا للجرحى الشفاء العاجل. وأشار المجتمعون الى أنه في هذه اللحظة الدقيقة والخطيرة من تاريخ وطننا، وما يجري من أحداث خطيرة في المنطقة، يقف لبنان أمام تحديات كبيرة تتطلب من الجميع تحصين وطننا وتعزيز وحدتنا الوطنية. وشددوا على أن هذا الوضع غير المسبوق يستدعي نبذ الخلافات بين القوى السياسية والتضامن والتكافل بين أبناء الوطن كونه السبيل الوحيد لتجاوز هذه المحنة والحفاظ على بلدنا.

ورأى الحاضرون أن اللحظة الراهنة تتطلب الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام المؤسسات الدستورية والحياة السياسية في لبنان.

وفي سياق متصل، أشاد الحضور بالجسم الطبي وفرق الإسعاف وبالقطاع الإستشفائي، الذين أظهروا قدرة فائقة على إحتواء الوضع الطارئ والقيام بواجباتهم.