نقابة محامي بيروت: على اللبنانيين جميعا الوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان والمخطط التدميري بحق الوطن وشعبه

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دان مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان اثر جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب فادي مصري، "الجريمة المروعة والإعتداء الغاشم الذي ضرب ويضرب البلاد بفعل عدو يتربّص شراً بلبنان وأهله".

وأكد أن "هذه المجزرة التي طالت وتطال آلاف المواطنين بإصابات بالغة، وهذا الإجرام اللامتناهي، يتطلب من اللبنانيين جميعا الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا العدوان والمخطط التدميري بحق الوطن وشعبه".

وإذ عبرت النقابة عن "أصدق التعازي لذوي الضحايا"، وتمنت "الشفاء العاجل للمصابين"، طالبت "الدولة بمراجعة الهيئات الدولية المختصّة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بحق الإنسانية".

ولفت البيان الى أن "مجلس النقابة يكرر إصراره، ومن أجل مواجهة الهجمة على لبنان، على انتخاب رئيس للجمهورية فورا من أجل عودة الحياة الدستورية وانتظام عمل المؤسسات وتأمين الدفاع عن لبنان وعن سيادته".