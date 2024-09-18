مستشفيات النبطية غصت بعشرات المصابين جراء انفجار بطارية اجهزة اللاسلكي

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نقل الى مستشفيات النبطية ، الحكومي والشيخ راغب حرب والنجدة الشعبية العشرات من المواطنين المصابين جراء انفجار بطارية اجهزة اللاسلكي التي كانوا يحملونها ، او الموجودة في منازلهم .

وسجل حركة اسعافات كثيفة على الطرقات في كافة بلدات وقرى النبطية وهي تنقل الاصابات ، والتي تسبب انفجارها ايضا باحتراق منازل وشقق وسيارات كان فيها اجهزة لاسلكية ، وافيد عن احتراق شقة في النبطية وسيارات في عربصاليم والشرقية ، فضلا عن اضرار في منازل في الدوير والنبطية.

ونجت بلدة كفرصير من كارثة عندما انفجرت عدة بطاريات باجهزة لاسلكية اثناء تشييع الشهيد على طريق القدس حسين مشيمش ، وافيد عن وقوع عدد من الجرحى.