شائعات بالجملةو fake news ترافق تفجير اللاسلكي

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أشار الصحافي رضوان مرتضى أنّ الكلام عن أنّ موجة التفجيرات الجديدة جراء الهجمات الاسرائيلية اليوم في الضاحية الجنوبية والمناطق اللبنانية لم تقتصر على أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمركزيات الخاصة بها، إنما طالت عدد من الأجهزة حيث انفجر هاتف من نوع أيفون وجهاز بصمة الحضور والانصراف (مكنة تتكيس) كما انفجرت أنظمة الطاقة الشمسية في عدد من المنازل جنوب لبنان. والحديث انه ربما تكون هذه الانفجارات ناجمة عن هجمات بموجات كهرومغناطيسية، كل هذا الكلام غير صحيح وشائعات تنتشر على جميع التطبيقات. بحسب المصادر الموثوقة، الانفجارات حصلت حصراً في أجهزة الاتصالات اللاسلكية من نوع icom فقط. يشار إلى أنّ الانفجارات اليوم تسببت في سقوط شهداء وعدد كبير من الجرحى.